在美股上市的大陸互聯網企業搜狐8日公布2022年第二季財報。財報顯示，搜狐第二季總收入為1.95億美元，淨利潤為1,200萬美元，超出此前預期。

陸媒TechWeb報導，在出售搜狗之後，搜狐營收主要來自廣告和遊戲兩塊。第二季搜狐品牌廣告收入為2,500萬美元，線上遊戲收入為1.57億美元。

搜狐創始人、董事局主席兼CEO張朝陽坦言，2022年第二季疫情和相關防控對大陸國內的經濟活動產生一定影響，該公司積極主動迎接挑戰，不斷優化產品和技術，探索新的商業化機會。他表示，第二季搜狐的廣告收入達到指導性預期上限，得益於線上遊戲業務的穩健表現，集團盈利超出指導性預期。

整體業務來看，張朝陽表示，在搜狐媒體和搜狐視頻方面，將持續生產和傳播可靠的新聞和優質內容，鞏固其核心競爭力和公信力。並結合線上和線下的多場景活動，將直播拓展到更寬闊的科學領域。線上遊戲表現穩健，收入符合預期。