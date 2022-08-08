邑昇（5291）2022年第二季營收4.25億元，稅後淨利0.59億元，分別年減2.83％及年增16.23％，毛利率26％，較去年同期相當，每股稅後盈餘1.49元；累計上半年合併營收8.16億元，稅後淨利1.04億元，每股稅後盈餘2.65元。

邑昇第二季在PCB事業方面，由於邑昇以少量多樣客製化為利基，客戶與應用領域廣闊，有助於分散單一產業逆風的風險，從訂單與出貨情況來看，消費電子與網通需求已較為緩和，工控、工業電腦等高階應用則維持不墜，加上國際銅價修正回檔，有助下降原物料成本，挹注合理利潤空間。

LED自行車燈訂單仍持續看至年底，在上游原物料供給情況緩解後，目前生產出貨已正常無虞，歐洲國家對於自行車的需求仍不斷成長，連帶周邊配件的市場亦持續提升；e-bike電動輔助自行車佈局上，7月份歐洲EuroBike自行車展已順利落幕，當地品牌商與經銷商反應熱絡，為邑昇e-bile前進歐洲市場跨出重要的第一步。

邑昇第二季整體獲利表現穩定向上，生產線導入自動化智能設備效益持續發酵，大幅降低瑕疵與報廢成本，加上原物料價格修正，以及業外部分受惠強勢美元兌新台幣匯兌收益挹注911萬元，推升第二季單季營運表現創歷年新高。

展望未來，邑昇樂觀e-bike有機會透過既有經銷合作夥伴，前進歐洲市場，打入龐大歐盟電動自行車市場，根據瑞銀UBS Evidence Lab預估，2024年歐洲電動自行車總量將可望破千萬輛，未來三年年複合成長率高達20～30％，加上邑昇已擁有完整ESG企業社會責任暨永續經營白皮書，是目前歐盟國家客戶首要看重的指標之一，將成為邑昇打開歐盟市場的重要關鍵。