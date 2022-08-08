高階含浸設備廠商亞泰金屬（6727）上半年業績亮眼，營收、獲利均創下歷年同期新高，稅後淨利1.44億元、年增110％，每股盈餘6.41元，上半年獲利超越2021全年表現，公司預期下半年高階IC載板基材含浸設備，將為營運持續帶來成長動能。

亞泰金屬上半年營收、稅後淨利、每股盈餘均創下歷年同期新高，主要受惠直立式CCL高階含浸設備的出貨數量及驗收認列進度，加上今年美元升值、匯率有利，帶動獲利表現成長。

展望下半年公司表示，直立式CCL高階含浸設備仍會持續帶來營收獲利貢獻，而自主研發的高階IC載板基材含浸設備，也將開始進入安裝驗收階段，預期將為第三季營運更增添柴火，以目前客戶端的進度來看，預期高階IC載板基材含浸設備的營收獲利貢獻，有望延續至明後年。

今年市場變數多、大環境不利因素頻傳，市場氛圍越趨保守，不過亞泰金屬提到，其實客戶對於產業中長期的展望仍是抱持正面看法，資本支出計畫均維持不變，惟受到大陸因疫情封城影響，安裝進度略有遞延，公司盡力維持原訂的安裝、測試進度，全年營收較去年雙位數成長的目標不變。

除直立式CCL高階含浸設備、高階IC載板基材含浸設備是主要成長動能，亞泰金屬今年開發的銅箔後處理設備也將帶來新貢獻，預計第三季開始陸續出貨，明年貢獻營收。

亞泰金屬表示，鎖定電動車市場蓬勃發展，車用電子用量提升、相關軟性材料需求強勁，公司將持續拓展各項R2R軟性材料生產設備，以增加產品的多樣性。

受惠兩大主力產品訂單能見度均達到明年，亞泰金屬對於今年整體營運審慎樂觀看待，考量產能已滿，為因應後續訂單成長及拓展新產品需求，二廠擴產工程持續進行中，預計2023下半年將加入生產行列，約增加總產能30％以上，新產品、新產能的挹注下，今明年營運維持成長走勢可期。