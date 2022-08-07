英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）和明星老婆維多莉亞（Victoria Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham），於今年4月與富豪之女兼女星妮可拉佩茲（Nicola Peltz）完成婚禮後，便經常公開曬恩愛，不過妮可拉佩茲先前受訪時曾在言語間透露對公婆的不滿，甚至傳出她與婆婆維多利亞私下不合，引發外界諸多揣測，而原因疑似曝光也讓網友相當驚訝。

妮可拉佩茲先前接受媒體採訪時，曾意有所指的表示，老公布魯克林過去的人生，總是在討好某些人，也被迫選擇特定事業，像是加入足球隊以及學習攝影，但那段時間布魯克林根本一點都不快樂，直到兩人結婚他才開始做自己。而這段話也被外界解讀，妮可拉佩茲在影射公婆貝克漢及維多莉亞，引發不合傳言在網路上掀起熱烈討論。

而根據外國媒體的報導，布魯克林與妮可拉佩茲在籌備婚禮期間就曾發生劇烈爭吵，有知情人士透露，兩人爆發衝突的原因，疑似就是維多莉亞曾多次插手兩人婚禮，讓妮可拉佩茲相當不滿，強勢的維多莉亞也不想因此與兒媳低頭，彼此不願對話，關係因此降到冰點。布魯克林也受到妻子的影響，間接的影響與老爸貝克漢的關係，雖事後貝克漢夫妻倆仍正常出席兒子與兒媳的婚禮，並大方送上豪車當作新婚禮物，但婆媳之間的心結依然存在。