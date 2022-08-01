奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）在4個月前的第94屆奧斯卡頒獎典禮上，因頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）在現場開了多位明星的玩笑，並針對威爾史密斯妻子的光頭造型進行調侃，讓威爾史密斯理智線全斷，衝上前去給了對方一巴掌，讓台下來賓及觀賞直播的所有觀眾相當震驚。而事隔4個月，威爾史密斯終於在日前正式發出道歉短片，向克里斯洛克道歉，但克里斯洛克接獲消息後似乎不太接受回應了。

威爾史密斯因在3月27日於奧斯卡頒獎典禮上給了克里斯洛克一巴掌，使他人氣受到影響，隨後也宣布退出美國影藝學院，但他似乎也知道自己的行為已嚴重影響到演藝事業，因此昨（7/31）日威爾史密斯再度公開一段道歉影片，表示過去曾想向克里斯洛克道歉，但都遭到對方隔空打臉，因此他再次對受害者和同場的得獎人道歉，並表示「克里斯，我向你道歉，我的行為真的不可原諒，不管什麼時候你準備好，請聯繫我，我都在這裡等你」、「我很後悔，並試圖在此同時提醒自己不要太羞恥，因為我也是人，會犯錯。我試著不覺得自己是個人渣，未來還是會把光明、愛及喜悅傳播給全世界」。

影片發布後，人在亞特蘭大的福斯劇院有現場表演的克里斯洛克也接獲消息，在台上便意有所指的表示「每個人都在扮演他Ｘ的受害者，如果每個人都能自稱是受害者，就不會有人聽到真正的受害者說什麼」，接著透露「就算我被打了一巴掌，隔天還是要去工作，因為我可是有孩子要養」，甚至將威爾史密斯比喻成另一位曾將人撞死而坐牢的唱片公司執行長Suge Knight，直嗆「任何說話傷人的人，一定沒被人一拳揍在臉上過」似乎還對被揍一事耿耿於懷、氣憤難平。