新竹巿政府砸12億元重建的新竹棒球場 ，22日在總統蔡英文見證下風光開幕，豈料才2天時間，就有3名選手因場館問題受傷，被迫緊急停賽，關閉修繕，引發軒然大波。當初曾拍片「開箱」新竹市棒球場的網紅「台南Josh」面對質疑，在昨凌晨2點拍片坦言是業配，更自嘲自己現在很尷尬。

Josh在24日凌晨上傳了影片「工商新竹球場？Josh的良心被狗啃了？」，他表示現在時間凌晨2點半，但收到不少網友質疑「新竹棒球場爛成那樣，你還要幫他業配，良心被狗吃了？」，因此拍片做出回應，並一一回答觀眾問題。

台南Josh表示，自己並非專業，因此有許多問題真的看不出來，對此相當自責。(圖／台南Josh YouTube)

Josh首先坦承，7月18日那部開箱影片，確實是政府邀約工商片沒錯，但他強調，全程並無被要求只能說好的，壞的不能說，自己也因為對這座棒球場相當有興趣，因此接受。

Josh說，當天市府團隊帶他看了很多地方，包括休息室、牛棚、VIP包廂、飲料的杯架、旁邊的水溝等，他看到一些疏失的地方，也有提出反應，市府人員也有聽。

至於外野的小碎石、紅土不均、樓堤旁的排水溝，Josh說，自己實在不是專業的，有些地方真的看不出來，他舉例，他看樓梯有鋪草皮防滑，隊選手受傷應該滿安全，就忽略掉最下面一層是水溝；紅土部分，他看到的時候確實覺得有點怪，但卻又說不出哪裡怪，自己不夠專業就沒提了。

Josh說，他依照先前自己規劃的幾個重點區，還有市府人員特別為他介紹的區域，他看了的確都覺得相當有特色，很不錯，只是自己真的不夠專業，還自嘲說一想到當天自己講了一句「欸這個球場有很多細節滿用心的」，現在看起來卻超級諷刺，真的是整個被打臉欸。

尾聲Josh也說，其實當天影片仔細看，應該還是能發現不少問題，但無奈自己真的專業不足，就這樣略過了，再次跟大家抱歉。短短5分鐘影片，Josh幾乎快說了10次道歉。

不少網友也紛紛安慰Josh：「Josh說道歉好多次，心疼，但其實根本不是你的錯」、「有些地方不是球員或資深球迷真的不會發現」、「該道歉的是林智堅，不是你」、「新竹棒球場開幕大家都很興奮，Josh相信也是急著想跟觀眾分享吧」、「你就像遇到壞房東，只跟你說好的，壞得都閉口不談」。