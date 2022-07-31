百萬Youtuber理科太太（本名：陳映彤）和理科先生John在2021年12月離婚，5年婚姻正式畫下句點，不過理科先生昨（30）日晚上突在IG發文控訴，稱理科太太駭進他的IG帳戶，看他的私訊內容，理科先生驚訝表示「我做夢也沒想到會發生這樣的事情」，但發文1小時後，理科先生卻自打臉說是誤會，雖然他為此公開道歉，卻沒有刪除指控理科太太是駭客的貼文。

理科先生昨晚IG發文控訴：「幾天前我得知前妻可以進入我的IG帳戶」，理科先生向曾私訊給他的網友致歉，並表示，他在開始準備離婚時，就因為擔心理科太太會想辦法關閉他的帳號，所以創建備用帳號以防萬一，他直呼：「不過我做夢也沒想到會發生這樣的事情。」。

就在理科先生憤怒指控後，他今（31日）凌晨則態度180度大轉變，在IG限時動態表示：「我的帳戶沒有被駭」，而是有一個他不知道的舊管理員登入帳號，導致他的私訊被已讀，「對於任何誤解，我深表歉意。」雖然理科先生已道歉，卻沒有刪除指控理科太太是駭客的貼文。

理科先生IG限動全文。（圖／取材自理科先生 Instagram）

理科太太以直率表情和犀利精準談吐極速竄紅，而她當時與理科先生John的反差互動，也很受網友歡迎，不過婚姻在2021年劃下句點，面對5年婚姻破裂，理科太太表示，最主要還是彼此價值觀不同，她坦言婚後才意識從未真正了解過對方，雙方曾透過婚姻諮商盡力修補，但諮商後發現分歧反更甚以往，才下定決心離異。剛結束一段婚姻，理科太太表示目前需要沉澱，暫時沒打算展開新戀情。