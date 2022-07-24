百萬YouTuber愛莉莎莎人紅是非多，近幾年爭議不斷，常引發網路熱議，但並不影響她的高人氣，依舊受到許多粉絲喜愛。隨疫情趨緩，日前她飛往南韓首爾旅遊，旅程中不時在社群媒體上分享所見所聞和各種韓式美食。不過形象一向開朗大方的她，卻被發現面對鏡頭說話時聲音似乎特別小聲，異常舉動讓粉絲感到困惑，因此私訊詢問，怎料愛莉莎莎竟透露：「現在在韓國講中文很容易被瞪。」

受疫情影響，民眾無法安排海外行程，所幸近期各國逐漸鬆綁旅遊限制，網紅愛莉莎莎19日也飛抵南韓首爾遊玩，除了與友人一同逛街購物，也在IG上傳享用生章魚、麻藥飯捲、醬蟹等美食的限時動態，看來非常享受時隔2年的韓國之旅。

愛莉莎莎曾在成均館大學上過語學堂，這回也把握機會舊地重遊，造訪過去常吃的小吃店品嘗懷念的味道。在錄製的限動短片中，她用韓文一一介紹魚板、辣炒年糕等南韓國民小吃，被朋友問說：「妳是好吃到已經說不話來是不是？」她也笑著回答：「因為我吃太多次了，就是這個味道！」

愛莉莎莎舊地重遊享用南韓美食，卻也被粉絲發現說話都刻意壓低音量。（圖／翻攝自goodalicia IG）

但是卻有粉絲察覺，愛莉莎莎在鏡頭前的表現與平時有很大不同，似乎刻意壓低音量在說話，反常的行為引起粉絲關心，不禁私訊本人詢問原因。對此，愛莉莎莎低調在限動解釋，她發覺現在在韓國講中文很容易被瞪，所以錄影片都不敢太高調，她也強調：「有很友善的人，但兇的人很多。」意外透露遊韓的驚人發現。