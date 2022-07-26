提前部署中秋商機，歷年以童趣桌遊為主軸的麗緻餐旅集團中秋禮盒，2022年再次以麗緻熊為主角營造北極探險的故事發展與設計趣味冰球擊球遊戲，於佳節期間讓許久不見的友人或家人，透過互動式的競賽增添話題、深厚情誼。

跳脫傳統的中式月餅框架，麗緻坊以濃濃法式風情的蒂戈黑（Tigré Cake）創意迎月，集結六款人氣口味－抹茶、伯爵茶、法芙娜巧克力、香草、柚香、覆盆子，中西合璧甜酸共享，一口品味法式經典點心的豐富層次與綿密口感。

麗緻坊自2015年推出融入桌遊創意設計的月餅禮盒以來，連續七年都帶動商品熱度。為了創造迥異於傳統的中秋禮盒市場，以法國傳統糕點－蒂戈黑（Tigré Cake）在市場上另闢話題，今年更是較過往推出數款全新口味，設計三種不同玩法的主題式對戰桌遊，希望藉由遊戲互動傳遞麗緻坊『愛在每一刻Love at This Moment』的品牌精神。

禮盒故事性的包裝，是麗緻坊年度禮盒的特色，延續去年麗緻熊太空探險，伴著戳戳樂遊戲，象徵月球坑洞皆蘊藏驚喜；2022年轉場璀璨北極冰河，在皚皚冰山上與北極熊來場冰球競技大賽，挑戰3款你來我往的比賽，爭奪法式甜點蒂戈黑（Tigré Cake）。

流傳多年的法式經典蒂戈黑（Tigré Cake），以糕體上的點點虎斑花紋為其名，是法國流傳許久的小甜點。在食材運用上，師傅使用了蛋白以及大量的杏仁粉和焦化奶油烘製而成，濕潤綿密、柔軟甜香的環狀糕點，禮盒中六種浪漫且獨特的優雅風格，有別於傳統月餅的厚實甜膩。

「極地冰球‧法式月光禮盒」（Liz Bear Ice Ball and the Moon）內六款豐富多變的口味，是主廚依茶香、果味、傳統經典三大面向創意發揮。選用靜岡抹茶、伯爵紅茶，糕體融匯醇厚茶韻及自然清香，仿若一遊茶園的芬芳自然；飄散著馥郁果香的覆盆子及淡雅柚香風味，品味著剛摘採的鮮甜，選用頂級巧克力法芙娜，圓柱糕體點綴虎斑點點，重現經典口味，厚實著白色乳香的戀戀濃郁香草、清香雅緻，置於圓心處的白色亮點，口感香氣香濃扎實。