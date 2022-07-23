「星悅紫金禮盒」有三款手做糕點。 (義大皇家酒店、天悅飯店提供)

疫情打亂很多人的生活作息，迎接中秋佳節，送份體面實用的禮盒給親朋好友，溫熱彼此情誼，也象徵團圓美滿。

義大皇家酒店與義大天悅飯店聯名推出「詠月禮盒」，特別以紫色作為禮盒主色，代表獻上滿滿的祝福，禮盒內有四款廣式月餅各一個，包括頂級豪華的「法式松露野菇」、濃醇可口的「摩卡可可」、芬芳香甜的「荔枝鳳梨」、與清新甘潤的「東方美人奶皇」，中西式口味料豐餡美、各具特色，即日起開放預購。

除了廣式月餅禮盒，天悅飯店另推出「星悅紫金禮盒」，包括芙蓉酥、黑金芝麻酥與波蘿松子黃金酥三款手做糕點，「芙蓉酥」內餡為低糖綠豆沙與車城著名的紅仁鴨蛋完美結合，與麻糬包覆，外皮則有帕瑪森乳酪粉，交織出層層堆疊的鹹甜滋味。

「黑金芝麻酥」選用台灣孟宗竹竹炭粉與比利時奶油製成黑黑亮亮的酥皮，內餡則為黑糖及黑芝麻粉調和，風味獨特，高雅且帶貴氣。「波蘿松子黃金酥」酥皮以法是乳酪製作，內餡包覆紅仁鴨蛋加上松子獨特口感，香氣濃郁，三款口味各三顆，每盒650元，10盒以上單一地址可免運費。