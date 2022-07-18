「雙黃棗泥」，特選紅棗、黑棗去籽搗泥，搭配濃郁雙蛋黃，互為搭配帶出多層次風味，飄散淡淡香氣，特別有中秋節慶感。（高雄萬豪提供）

高雄萬豪酒店月餅去年熱銷，不到1個月被搶購完畢。今年再精心打造《豪月中秋禮盒》，精製六款料豐餡美廣式口味，即起至8月20日前訂購並付款，享有9折早鳥優惠價。凡訂購11盒至30盒，享85折，31盒至50盒，享8折，51盒以上享75折優惠；8月5日即可開始取貨到9月10日止。

高雄萬豪酒店的豪月中秋禮盒以溫潤亮眼橘色調為主視覺，象徵港都溫暖人情味，點點銀光如一輪明月高掛映照在海面上，波光淋漓，銀光閃耀，內盒以山茶花綴上曼妙飛翔的蝴蝶花紋，散發時尚優雅極致品味，六種口味兼具現代與傳統。售價每盒1580元。

「黑金松露干貝」採用頂級食材黑松露融入法式料理概念，運用其獨特香氣與干貝豐郁的海洋風味結合，灑入海鹽，如一道完美迷人的美食饗宴；「椰皇鮮奶藏心」從椰肉淬取汁液，佐以文火慢煮濃郁的奶香，入口感受著滿滿的南洋熱情風味。

「雙黃棗泥」，特選紅棗、黑棗去籽搗泥，搭配濃郁雙蛋黃，互為搭配帶出多層次風味，飄散淡淡香氣，特別有中秋節慶感；「純淨豆蓉」，採傳統正宗港式做法，溫火細工炒出可口誘人嫩黃餡心，綿密細緻，入口即化。

「蛋黃豆沙」，堅持選用台灣屏東潮州上等紅豆，獨家工法特製餡料，入口即能感受不凡；「核桃鳳梨」，進口美國豐潤飽滿上等核桃，搭配南台灣盛產的鳳梨，口味酸甜帶有紮實口感，備受青睞，豪月中秋禮盒送禮特別能彰顯出獨特與眾非凡，限量發售，售完不再追加。