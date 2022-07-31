民眾黨新竹市長參選人高虹安爭取WBC熱身賽在竹市舉辦，綠營市議員陳建名指市府和場地方完全不知情，批高是為選舉自編自導。高虹安今反擊，主辦單位悍創已證實，她早在半年前就爭取，認為陳建名未查證就抹黑應該道歉。

高虹安指出，承辦單位悍創運動行銷已證實，她早在半年前就協助爭取新竹棒球場舉辦WBC官辦熱身賽，但當時並不知道近12億元的工程，在林智堅、沈慧虹的主導下，會如此荒腔走板。

高批評，陳建名作為現任市議員，不去督促改善工程，卻在主辦單位已證實的情況下，還造謠攻擊她，反而陳建名才應針對過去未妥善監督球場改建道歉，並追蹤後續的補救進度。

高也提到，陳建名是林智堅的子弟兵，現在是沈慧虹的競選團隊，這兩人讓新竹棒球場變成全台灣大笑話，不要再演變成國際笑話。

高虹安說，當初說球場有問題，沈慧虹也說是抹黑，結果造成球員、球迷受傷，這次就連別人已經查證屬實的事，都能說成自導自演，強調市民要的不是口水或卸責的團隊。