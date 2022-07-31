1名假髮店老闆娘今（31日）在臉書社團爆料公社公開多段監視器，疑似麻吉弟弟周立銘的男子精神恍惚地走進店內，稱想要杯水喝，卻突然伸手作勢觸碰老闆娘，遭對方隨即閃開，該老闆娘發文稱「試圖想侵犯我」，引起熱議；而周立銘稍早透過唱片公司道歉了。
周立銘所屬索尼音樂稍早表示：「周立銘之前因為在美國的家人生病，同時間他的電腦被駭客入侵，資料被清空，讓他前一陣子身心俱疲，無法入睡狀況不太好。但當時絕無侵犯陌生人的意圖，造成店家困擾深感抱歉。不過現在他已經恢復，狀態穩定。」他本人透過唱片公司再一次表達：「對於造成店家的困擾，真的感到非常抱歉。」
一名假髮店老闆娘在臉書「爆料公社」指控，一名疑公眾人物的男子在本月16日下午1時，精神恍惚地走進店內，用ABC口音向她要水喝，「當我走進休息室拿水時，他卻跟著我走進來，對我有肢體上的接觸，試圖想侵犯我…」後來她擋下來並安撫男子的情緒，讓對方坐在客座位區搖頭晃腦的喝水，但他沒有馬上離開，老闆娘很擔心又會被肢體侵犯。
許多網友看了店內監視器畫面，發現該男子突然向前作勢要擁抱女老闆，隨即遭對方推開；另個角度中，男子還伸出右手想觸摸對方，再遭老闆娘擋下。稍早，索尼音樂承認該男是麻吉弟弟周立銘，本人也透過公司向店家致歉。
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