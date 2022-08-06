巴菲特執掌的柏克夏海瑟威6日公布第二季財報。儘管美國成長放緩疑慮罩頂，該集團上季營運獲利卻表現強勁，較上年同期激增近四成。不過投資業務卻受到美股大幅震盪波及，導致虧損高達530億美元。

受惠於再保險與BNSF鐵道公司獲利改善，抵銷了Geicon汽車保險公司損失，柏克夏第二季營運獲利增加38.8％到92.83億美元。

不過美股今年來表現疲弱，第二季甚至陷入熊市，卻拖累柏克夏投資與衍生商品業務大虧530億美元。標準普爾500指數第二季累跌超過16％，創2020年3月以來最大單季跌幅。此外今年上半年該大盤指數更狂瀉逾兩成，為1970年來同期最糟。

柏克夏A股也難以倖免，第二季重挫超過22％，若從該股價自3月28日創下歷史高點計算，直到今日A股跌幅也將近兩成。

柏克夏第二季還斥資約10億美元買回庫藏股，也讓今年上半其購買金額來到42億美元。不過較第一季相比，其購買規模已有減緩跡象，第一季庫藏股買回金額為32億美元。

此外到6月為止，柏克夏的現金部位仍舊相當龐大、約有1,054億美元，它預期將在第四季完成收購保險公司Alleghany的交易。