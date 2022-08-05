植物肉業者Beyond Meat 4日調降今年全年營收預測並宣布將裁員4％人力。原因在於通膨高漲促使消費者縮減開銷支出，轉而購買牛肉與雞肉等價格較便宜的肉品。

Beyond Meat周四公布第二季財報顯示，上季營收年減1.6％至1.47億美元，低於市場預期的1.492億美元。第二季淨損9,710萬美元，相當於每股虧損1.53美元，不如分析師預估的虧損1.18美元與去年同前的虧損31美分。

Beyond Meat表示，上季業績表現欠佳，原因在於整體經濟面臨的不確定性升高，加上通膨升溫，消費者因此改買較便宜品牌或傳統肉品。

Beyond Meat周四亦下調2022年營收預測，從先前預估的5.6億美元～6.2億美元下修至4.7億美元～5.2億美元區間。為了刪減支出，Beyond Meat宣布裁員全球約4％員工，此舉每年預估可省下800萬成本。