困擾全球汽車業的供應鏈與物流挑戰，美國電動車新銳品牌Lucid也無法倖免於難，3日再度下調今年產能目標預測，與前次估值相比硬生生砍半，Lucid當天盤後及4日盤前股價皆暴跌逾一成。

3日Lucid盤後股價挫跌近13％來到17.98美元，當天正規交易時間收漲4.21％報20.56美元。4日Lucid盤前股價跌幅超過13％。

這已是總部在加州的Lucid，今年來第二度下修產能目標預估。前次發生在2月，原先設定的2萬輛目標被調降為1.2萬輛至1.4萬輛，3日又再下修至6,000輛到7,000輛形同腰斬。

Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）指出，本季顯然是極具挑戰的時期，除了經歷整個汽車產業面臨的供應鏈和物流挑戰，他們自身的物流系統受限讓處境更複雜艱難。

羅林森透露，供應鏈問題加上進行基礎設施升級，Lucid在亞利桑那州的工廠被迫停擺2個半禮拜。

晶片等關鍵零件短缺及電池原料價格狂漲的問題，因俄烏戰爭加劇，讓Lucid在內的電動車製造商飽受衝擊。

Lucid五月間曾透露，原物料成本激增的緣故，旗下包括Air sedan在內的多款車醞釀漲價。

此外老將新秀爭相插旗電動車市場，Lucid面臨越南新創公司VinFast，以及豐田、福斯等老牌車廠來勢洶洶的競爭，這幾家廠牌預計在往後幾個月推新款電動車搶市。

Lucid同時發布第二季（截至6月）業績，儘管費用增加，虧損仍從去年同期的2.61億美元縮至2.2億美元。營收部分自去年同期的區區17.4萬美元，暴增到9,700萬美元。此外Q2交車679輛，第一季僅360輛。

Lucid指出，Q2有庫存現金46億美元，不及Q1的54億美元，但足夠讓該公司維持營運到明年。

由於投資人對新創電動車公司的興趣消退，這類企業傾向保留現金。美國電動車新創公司Rivian Automotive上周裁掉6％人力，聲稱要在不擴大籌資下務使產量達標。