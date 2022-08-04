美國電動車商Lucid在3日表示，由於供應鏈與物流等挑戰，讓其與整個電動車產業都受衝擊，因此把今年產量目標預測大砍一半，導致其股價盤後暴跌逾一成。

Lucid股價收盤時本來上漲逾4％收20.56美元，但大砍產量目標的利空，讓盤後暴跌近13％至17.97美元。

Lucid把全年產量目的削減至6,000輛到7,000輛區間，為今年來第二次調降產量預測。其第一次調降預測是在2月，當時把目標產量從原先預估的2萬輛，大幅調降至1.2萬輛到1.4萬輛區間。

執行長羅林森（Peter Rawlinson）說，本季生產會處於非常具挑戰性的時期，因為其公司乃至整個產業都正遇到供應鏈和物流等問題。尤其Lucid的物流系統讓這問題變更複雜。

他表示供應鏈問題與提升基礎建設的工程，導致公司在亞利桑那州的工廠被迫停產2周半。目前公司正著手解決相關問題。

目前包括Lucid等電動車商正面對市場競爭變激烈、物價持續上升和供應瓶頸等問題。