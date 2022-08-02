台海關係緊張升溫衝擊台股，加權指數2日盤中一度重挫逾300點，權值股也幾乎全面下跌，所幸外資捎來暖意，研究機構近期持續看多半導體龍頭台積電（2330），加上海通國際、里昂證券雙雙升評聯發科（2454），半導體雙箭頭若能先止穩，有利捍衛台股士氣。

台積電日前挾國際資金連續性回補，股價重新站回500元大關，2日卻再度因外部變數跳空跌破500元，終場下跌2.38％、收492元。

儘管英特爾財報失色，且對PC市場的保守評論與台系IC設計廠商觀點相近，但花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，台積電掌握非英特爾陣營在PC與資料中心的市占提升機會，加上在先進製程持續居領導地位，提供更長遠的向上動能，支撐高效能運算（HPC）成長性，因此，台積電的前景並無疑慮，維持「買進」投資評等。

IC設計大廠聯發科於法說會後雖面臨市場多空紛陳觀點影響，股價尚未重返700元之上，然海通國際與里昂證券最新攜手送暖，升評「優於大盤」，可望替台股帶來新的刺激。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，通膨壓抑終端需求疑慮高漲，聯發科股價過去二個月大跌25％，表現遠遜於大盤的回檔一成。隨聯發科在法說會下修2022年展望、短期財測也偏平淡，都符合預期後，蒲得宇認為，現在反而是時候「向前看」，儘管庫存調整將延續二至三季，然歷史經驗顯示，股價通常領先營收年增率一季時間，意味聯發科股價頂多再一、二個月就會觸底，考量評價合理、殖利率具吸引力，此時啟動升評，推測合理股價855元。