美國眾議院議長裴洛西將訪台、引發地緣政治風險，台海情勢再度緊張，亞股嚇傻。金管會證期局副局長張子敏2日指出，台股2日集中市場下跌234點、跌1.56％，跌幅雖比新、韓、日股大，但比上海、香港小，介於中間，信用交易狀況正常，整戶擔保維持率為165.04％、追繳金額僅0.09億元。

裴洛西還沒抵台，台股2日一早就受衝擊，開盤直接一根大黑K跳空大跌，盤中最重下挫300多點，最低一度跌到14,663.46點、收在14,747.23點，讓投資人開始擔心「非理性下跌」是否出現。

張子敏表示，8月2日台股集中市場下跌234點、跌1.56％，成交量2,149億元，相較其他股市狀況，比新加坡跌0.17％、韓跌0.55％、日本跌1.44％來得重，但跌幅小於上海的2.25％、香港的2.58％。

再就2022年迄今來看，張子敏表示，今年以來至8月1日止，台股下跌17.77％、韓股跌17.64％、日本跌2.77％、上海跌10.44％、香港跌13.81％、道瓊指數跌9.74％、那斯達克跌20.94％，「台股表現介於國際主要股市間」。

張子敏指出，在信用交易部份表現也正常，截至2022年8月1日止，融資餘額1,910.3億元、信用交易占台股大盤成交值占比為6.54％、整戶擔保維持率為165.04％、追繳金額為0.09億元，證期局統計，今年6月以來台股整戶擔保維持率都在150％上下波動，7月7日到7月13日154％至157％左右。

張子敏也公布庫藏股實施狀況。據證期局統計，2022年以來至2022年7月31日止，上市櫃公司實施庫藏股合計68件，其中24件執行中（上市13件、上櫃11件），預定最大可買回金額約120億元，本項資料會滾動修正中。

為挺台股，金管會在2022年7月15日實施「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。張子敏指出，因為實際執行是由證券商、授信機構合理評估投資人融資交易狀況，並在法令規範下妥適處理，金管會無相關數據統計。