外傳美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今日訪台，在台海地緣政治緊張氣氛升高下，衝擊台股投資人信心，台股盤中一度重挫逾300點，最低來到14663點，尾盤跌勢稍作收斂，終場下跌234.46點收在14747.23點。

台股ADR周一大多收黑，台積電、聯電ADR重挫逾2%，台股現貨部分，台積電終場下跌12元收在462元，聯電下跌近3%收在39.1元。

值得注意的是，大陸海關總署1日深夜宣布禁止台灣多家食品業者輸入產品，消息導致食品類股重挫逾2%，被點出名的泰山跌幅超過4.6%，統一、愛之味跌幅均超過3%、味全下跌2.4%、大成下跌1.7%。

美股昨日主要指數小幅收跌。道瓊工業指數下跌46.73點或0.14%，收32798.40點。標準普爾指數小跌11.66點或0.28%，收4118.63點。那斯達克指數下跌21.71點或0.18%，收12368.98點。費城半導體指數上漲11.18點或0.38%，收2978.32點。