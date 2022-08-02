美國眾議長裴洛西今天將訪台，中國大陸海關總署昨夜突宣布禁止我國一百多家食品廠進口，衛福部食藥署今天表示，昨天中午即接獲大陸方面告知，隨即召開跨部會會議因應，目前正在向陸方了解究竟是哪些申請資料未完備所致。

中國大陸海關總署昨天指出，我國有一百多家食品廠因違反《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》，未依規定完成更新註冊輸陸產品，因此決定暫停進口，此舉恐對我國食品業帶來巨大衝擊。

其實，去年4月21日中國大陸海關總署就已公布《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》，要求所有國家與地區，若要輸入食品至中國，得由所屬國家或地區統一送件申請。

食藥署長吳秀梅對此表示，對於中國方面的新制，食藥署去年就依對方規定進行申請，「該送的資料，都會配合那邊（中國大陸）的要求送，所以他們審核時要告訴我們，究竟是那些不符規定。」至於大陸片面暫停我國食品輸入有無違反ECFA？她則稱還在了解當中。

吳秀梅強調，昨天中午一收到對岸通知，隨即與行政院召開跨部會會議討論對策，對於受影響的業者，將持續予以輔導，協助廠商開拓市場，只要是牽涉到 食品安全衛生證明的部分，食藥署都會盡力協助。