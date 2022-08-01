食藥署今天宣布，上周五已召開專家會議，討論是否同意核准輝瑞/BNT疫苗用於6個月至4歲兒童，今審查結果出爐，專家認為與其他年齡組相比，幼兒接種沒有新增的安全性疑慮，同意開放使用。中央流行疫情指揮中心下午證實，目前幼兒BNT疫苗已採購190萬劑，且完成簽約，接下來將持續與廠商聯繫，安排到貨時程。

食藥署表示，專家會議中針對輝瑞/BNT疫苗在6個月至4歲兒童所進行的一項第一/二/三期臨床試驗結果，顯示6個月至4歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性方面，與其他年齡組別相比，沒有新增的安全性疑慮。

經整體評估其有效性及安全性，考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議專案核准輝瑞/BNT幼兒疫苗適用於6個月至4歲兒童的基礎接種，用法用量為施打3劑，每劑0.2毫升(含3微克的mRNA)，前2劑施打間隔至少21天，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。

食藥署表示，6個月至未滿2歲兒童接種任一劑疫苗最常見的不良反應包括躁動、食慾下降、注射部位壓痛、注射部位發紅、發燒和注射部位腫脹等，而2至4歲兒童最常見的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、注射部位發紅、發燒和頭痛等。

至於家長關切的心肌炎、心包膜炎等風險，食藥署指出，在臨床試驗中則沒有發現，或是相關死亡案例，將持續監控國內外接種新冠疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。

指揮官王必勝表示，在食藥署通過幼兒BNT疫苗EUA（緊急使用授權）後，目前也與廠商完成簽約，後續將安排ACIP開會針對施打條件進行討論，至於疫苗到貨時間還要再持續連繫廠商安排。

疫情監測組長周志浩補充，我國採購的幼兒BNT疫苗總共為190萬劑，主要是考量莫德納與BNT的使用量，目前也已請廠商盡快送交標準品疫苗供食藥署檢驗，不過這部分還在等待廠商回覆，因此目前尚無法評估開打時間。