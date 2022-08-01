針對義聯集團旗下燁聯、燁輝兩家公司董事會分別於今年1月和5月曾召開董事會通過向公平會提出與唐榮事業結合申請案，如經公平會審核通過，將透過公開收購或其他方式直接或間接取得唐榮公司三分之一以上或50％以上股權一事。對此，唐榮1日表示，並不知情。

對於這項結盟案，唐榮表示，該公司事前並不知情，且燁聯、燁輝公司向公平會申請與該公司事業結合，該兩公司也並未事前告知或徵詢該公司或其他股東的意願。

唐榮指出，該公司股權結構穩定，泛官股可控制股權超過百分之五十，掌握經營管理權，雖然該公司擁有豐沛土地資源，公司營運是以提升本業競爭力，永續發展為目標，目前營運及財務運作一切正常。

另中國大陸及印尼鋼鐵產業崛起，對我國不銹鋼市場影響，限於熱軋供應，而冷軋產品仍以國內鋼廠供應為主，市場競爭環境與此前相較並無太大變化，而110年逢不銹鋼市場榮景，國內各鋼廠均有獲利。