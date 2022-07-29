燁聯29日公告，因接獲櫃檯買賣中心通知，就該公司董事會通過向公平交易委員會申請與唐榮鐵工廠結合案一事，應公布相關訊息，以供投資人參考。

燁聯表示，鑒於中國大陸及印尼鋼鐵產業崛起後，不銹鋼市場競爭態勢益形激烈，該公司擬透過與唐榮鐵工廠(股)公司(以下稱唐榮公司)策略聯盟達到整合產銷規模經濟化，共同提振台灣不銹鋼產業國際競爭力。

燁聯於111年1月19日召開董事會通過向公平交易委員會)提出，與唐榮公司事業結合申請案，該公司將透過公開收購或其他方式直接或間接取得唐榮公司三分之一以上或50%以上股權。且該公司也於111年5月4日召開董事會通過修訂向公平會申報之結合型態，增列與燁輝企業(股)公司共同經營唐榮公司的事業結合型態。

至於因應措施，燁聯表示，該公司依公平交易法規定已向公平會申報事業結合案，將俟取得公平會結合許可後才會進行取得唐榮公司股權之規劃作業，並依公開發行公司取得或處分資產處理準則及證交法相關規定召開董事會及申報取得唐榮股權相關資訊。