SGS台灣檢驗公司以及王碩公司，28日獲得經濟部加工處投資審查小組核准，將分別進駐前鎮科技產業園區以及高軟園區，2家新進企業總共將投資3.7億元。

加工處28日表示，經濟部加工處投資審查小組核准通過SGS台灣檢驗公司，在前鎮科技產業園區設立前鎮分公司，總投資金額逾3.3億元，SGS前鎮分公司成立之後，除了可配合業界需求之外，更可結合位於楠梓科技產業園區的高雄分公司資源，持續著重於環保、食品、建築材料及限用物質等檢測及驗證、訓練之發展，讓SGS的服務，在高雄的前鎮與楠梓科技產業園區，一南一北相互輝映，提供業界在測試、驗證、檢驗及訓練等服務。

加工處指出，SGS為最具公信力的全球第一品牌，測試、驗證、檢驗、查證服務超過140年，前鎮科技產業園區內，目前約有78％的廠商為SGS的客戶，前鎮分公司成立之後，能更貼近客戶，就近服務前鎮園區廠商。

由於前鎮園區內的廠商近來持續增加在車用電子、及相關零組件的投資，SGS除提供客戶既有服務，也可擴大提供車用電子、半導體原物料檢驗測試的服務。

此外，加工處投資審查小組也核准通過王碩公司，投資3,500萬元進駐高雄軟體園區，主要從事倉儲管理系統的軟體研發、及維運等服務，王碩的倉儲管理系統可簡化及自動化庫存履歷流程，未來能與高軟園區內具雲端倉儲需求的相關廠商合作，降低公司倉儲管理及人事成本。