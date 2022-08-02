美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2）日訪台，在台海地緣政治緊張氣氛升高下，台股一片「綠油油」，讓許多投資人叫苦連天。而一名投入股市6年的網友，日前就絕望地寫下勸世文，透露自己玩當沖至少慘賠300萬元，悲慘經歷讓網友看了相當不捨。

原PO日前在《Dcard》上以「畢業、迷茫，完全找不到路」為題沉痛發文，他表示，自己開始工作沒多久就投入股市，至今也過了將近6年，雖然途中經歷過幾檔飆股，「但錢從來沒有真正的滾上去過，不是隔幾天賠一屁股，就是又打回原形」，甚至開始玩當沖後，更碰到萬海從每股60元一路賠到30元的慘況。

看著身邊的人不斷靠著股票賺進大把財富，原PO無奈地說，「事實總是殘酷，曾經可以的，這次不行，曾經一次賺到10萬，但更多的是每天賠破萬」。原PO盤點自己的資產，在股市賠了將近300萬元，「賠到差點沒錢繳房租，賠到信心全無自暴自棄」，連續的挫折讓原PO對未來感到迷惘，直說「今天是最後了」，似乎下定決心再也不碰股票。

貼文曝光後，許多網友留言安慰，「沒有關係啦，回頭是岸」、「股市裡面慢就是快，想要賺快錢就會賠更多」、「正常人都是這樣的」、「跟你一樣的人滿街都是」、「300萬過幾年會覺得根本沒什麼，尤其是在股版」。

不過也有過來人提出建議，「工作6年能賠300萬，代表你的現金流還算強勁，那就趁目前空頭量縮，好好存錢並重新審視自己，等待下個多頭來臨吧」、「當沖已經超過你的掌控能力，先買現股，判斷好多空趨勢後抱波段」、「找個好公司，長線必勝」。