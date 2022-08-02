全球最大牛仔褲代工製造商如興（4414）7月27日被證交所打入全額交割股，最快半年後下市；時代力量黨團今指出，國發基金是如興的最大股東（9.77％），在2016年要融資130.2億併購中國玖地集團時，還出14.88億幫如興完成併購，如今股票被證交所宣告全額交割，讓人民的納稅錢慘賠；對於鉅額損失，時力黨團轟國發基金神隱，至今仍不願公布當初進場的評估報告，讓人民的血汗錢被當韭菜割。

立委陳椒華表示，在國發基金進場認購如興股票時，就已經有不少人對併購案的可行性存疑，更有人認為這是一樁「假收購，真借殼」的併購案。如今國安基金慘賠，陳椒華也要求國發會對如星的投資案實質檢討，公開當時投資前對如興整體財務狀況及體質等相關評估報告，並說明最終決定挹注 14.88 億元投資的具體原因，讓國人檢視國發基金的決策過程，否則一項「錯誤投資案」造成國家慘賠，而最終由國人買單，實在荒謬至極。

立委邱顯智指出，依照公司法規定，佔有9.77％的國發基金應有委任一席董事的職位，該名董事也有義務向國發基金報告狀況；他也指出，目前對於國發基金的監理機制是依照「行政院國家發展基金投資作業規範」第 8 點規定，依照營運績效與運營狀況分類管理，對於「追蹤戶」應每季定期檢討，「列管戶」更應該每月定期檢討，但如興從2017年國發基金認股以來連年虧損，必定有評估跟分析報告，這些相關報告內容也涉及國發基金最基本的監理機制，應該將報告全面攤開，看是哪個環節出了問題。

立委王婉諭表示，除了國發會之外，金管會也必須負起一定程度的責任；金管會至今仍無法說明清楚如興增資案在 2016 年多次被駁回後，2017 年突然通過的原因，另外從 2018 年起如興就不斷發布不實重訊、欺騙投資大眾，就連時任金管會主委顧立雄都承認如興財報不實，已經移送檢調；但在行政罰部分，金管會卻始終顧左右而言他，遲遲不願裁罰，甚至到2021年如興前董事長陳仕修被起訴之後，金管會還是毫無動作。直到上週如興發布重訊表示陷入嚴重財務危機，金管會才姍姍來遲，將如興打入全額交額。

王婉諭批評，如興案從18年拖延到現在，金管會根本就是在放水，如興的大股東們早就將股票脫手，最後受害的，只有國發基金這個大盤子，和無數當初跟著進場的無辜小股民。王婉諭呼籲金管會、國發會，應向國人清楚說明事實，而不是和惡質公司聯手、把民眾和納稅錢都當作韭菜割。