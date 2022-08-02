富邦特選高股息30（00900）ETF公布擬配息1.2元，吸引「搶息族」大舉敲進，2日交投爆出9.43萬張大量。但由於次級市場追價買盤積極，造成大幅度價狀況，次級市場價格明顯高於該ETF真實價值。富邦投信提醒投資人，市價與淨值的偏差終將回歸淨值表現，應留意大幅度的溢價風險，避免後續造成價差損失。

富邦投信提醒，有買進計畫的投資人，建議在買進富邦特選高股息30前，可先上富邦投信官網查詢即時估計淨值及折溢價狀況，若有大幅溢價發生，應留意大幅買貴的風險，也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險

台灣ETF市場蓬勃發展，市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是ETF為交易所掛牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ETF在交易所買賣的價格稱為市價，而ETF真正的價格為淨值，當市價高於淨值，稱之為溢價。富邦投信建議想參與配息的投資人，可待富邦特選高股息30 ETF溢價狀況回歸正軌時再買進。

富邦投信表示，本次配息主要來源為ETF成立以來至7月底參與成分股除息所得之現金股利並全數配出，參考標的指數歷史回測息收分布，7月為全年度指數領息高峰，考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數，富邦特選高股息30配息頻率雖為每年分配4次，但每次配息金額將因此有所不同，投資人不應以本次配息率評估未來配息率，之後的配息，將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外，配息率也將受價格、單位數變化影響，提醒投資人留意。