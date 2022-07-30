受到美元轉趨疲弱，加上預期最大消費國中國需求將逐漸復甦，帶動倫敦銅價29日升抵3周高位。儘管如此，在全球經濟衰退陰影揮之不去，倫敦銅價仍朝連續第四個月的月線收黑邁進。

倫敦3個月期銅價格在29日盤中走高1％到每噸7,837美元，攀升到7月8日以來最高價位。此外上海期貨交易所最活躍的9月期銅也收高1.7％到每噸60,100元人民幣。

隨著中國多地相繼解除管控措施，使得製造業復工得以持續推進，根據路透社在29日發布的最新一項調查預測，中國7月工廠活動擴張速度將創下一年來最快。此外美元指數在同日也下跌0.5％到逾3周低點，也讓以美元計價的金屬顯得較為便宜。

不過被用來衡量全球經濟榮枯指標的銅價，總計本月以來仍舊重挫約5.2％，不僅為連四月收黑，並還創下2015年8月以來最大單月跌幅。

銅被廣泛使用在基礎建設項目上，至於電動車的接線與充電站也需要大量使用到該金屬。

利率遽升、通膨延燒與能源危機持續，已引發外界預期全球經濟恐將不可避免陷入衰退命運。

SPI資產管理公司管理合夥人伊恩斯（Stephen Innes）指出，雖然聯準會（Fed）態度軟化，預料將對股票等資產帶來提振，不過真實世界的商品交易卻依然低迷不振、經濟衰退陰影也不見消散。

他還認為Fed將不惜以經濟成長為代價持續對抗通膨，這使導致銅的需求受到抑制。

另外全球主要礦商之一的嘉能可29日調降今年全年銅產量預估，它解釋這是由於位在剛果民主共和國的Katanga礦場產能減少所致。

嘉能可指出，受到Katanga礦場的地質問題干擾，使得該公司對於今年全年銅產量的預估，已從前估值的110萬噸下修至106萬噸。