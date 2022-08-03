開春以來美國股市大幅走低，線上股票交易跟著退燒，在疫情時期紅極一時的線上券商羅賓漢（Robinhood）2日宣布裁減將近四分之一員工，此為今年來第二輪精簡人事計畫。

線上交易活動銳減促使羅賓漢再次裁員，繼4月裁員9％後，本次再裁減23％或780名員工，兩輪合計裁撤超過1,000名員工。

羅賓漢執行長暨共同創辦人泰內夫（Vlad Tenev）在公司部落格表示，裁員是公司整頓計畫之一，4月那輪裁員尚不足以協助公司降低成本。公司去年預期疫情時期的股市和加密幣榮景會延續到2022年，所以增聘許多營運部門員工。但在現今環境下，員工人數過多。

泰內夫稍後受訪時表示，羅賓漢聘雇太多員工，特別是支援部分。本次裁員主要集中在支援、營運、行銷與專案管理人員。

泰內夫表示，裁員計畫宣布後，便會向全體員工發出電子郵件和Slack訊息，告知雇用狀態。凡是被裁撤的員工可在公司留任至10月1日。

羅賓漢的員工人數由2019年底的700人，暴增至今年第一季的將近3,900人，最新一輪裁員將讓員工總數降至約2,600人。另一方面，羅賓漢同日公布第二季業績，較預定時間提前一日。受到客戶交易活動降溫衝擊，上季營收年減44％至3.18億美元，每月活躍用戶數較去年同期萎縮34％，減為1,400萬美元。

創立不到10年的羅賓漢，憑藉易於使用的行動交易平台和免手續費優勢，在疫情大流行期間廣受散戶愛用。

不過隨著今年股市遭遇逆風，加密幣市場陷入寒冬，且民眾不再因封鎖令受困家中，疫情時期的交易榮景也不復見。第二季交易活動收入暴跌55％，降至2.02億美元。

今年以來羅賓漢股價一路下跌，2日收盤價9.23美元，較去年上市發行價每股38美元暴跌76％。