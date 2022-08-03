後疫情時期百貨餐飲業幾乎全數復甦，以6～7月餐飲人潮與業績多數回復到2019疫情前盛況，以信義區父親節訂位包括新光三越、微風等中高價餐廳均已訂位達七成，且第三季陸續還有新餐廳登場，包括西門町日料老字號大車輪火車壽司由二代主理的日料岩酒所繼去年開出中山區首店後，進駐百貨首號店「輪輪1976和食茶酒」預計落腳A11、九月登場。

此外，添好運將從地下美食街升級到三樓，除了供應熱銷廣式茶點外，亦進駐微聚餐市場，以私廚客訂接受八人以上預訂宴客服務；根據通路指出，歷經二年半疫情洗禮，餐飲業者營運模式除了開拓外帶與外送服務外，在實體餐廳隨時防疫前提下，大型群聚宴客或聚餐型態相對轉型為包廂式小型聚餐，且合餐也改為客訂依人數來安排菜式，轉型除了讓消費者有更多選擇，也相對有望提高客單。

事實上從6月起疫情趨緩、加上老的小的接種疫苗更普及之後，上街用餐人潮逐日增加，以目前暑假後半段來說，6、7月人潮與業績均比2019年疫情前增長，以父親節大餐訂位來看，目前已達七成；而除了中價位餐廳朝中高價化外，包括初魚、乾杯等日料體系高價餐廳亦在近期陸續進駐台中新光三越、新莊宏匯廣場、天母新光三越等，且將展店據點亦前進新北核心區板橋大遠百等。

宏匯廣場下半年餐飲新櫃繼一風堂、初魚鮨、初魚鐵板燒後，再引進乾杯燒肉、黑毛屋鍋物等進駐七樓，有望衝高下半年業績增長；宏匯廣場強調，此次改裝帶動業績成長至少三成，此外，因暑假大片帶動人潮，整體餐飲部分成長逾二成；而由於周邊包括新莊凱悅嘉軒酒店HYATT PLACE預計九月開幕，為呼應商務人士增加需求，饗賓集團高價吃到館餐廳「饗饗」全台二店亦準備前進「新莊宏匯iTower」39樓，預計12月開幕，至於饗賓集團專為台北101規劃的高樓新品牌亦預計年底登場。