大S前夫汪小菲最近一反否認戀情的態度，在朋友圈曬出和女星張穎穎的合影，疑似終於公開認愛，大陸媒體報導，張穎穎最近動作頻頻，砸錢在家鄉山東菏澤捐出口罩、隔離衣、隔離鞋套等防疫物資，相關單位還還特別發文感謝，引來網友熱議可能是汪小菲「扶正的前奏」。

汪小菲離婚後就瘋傳和張穎穎交往，兩人被拍到牽手卻打死不認，被拍到疑似同居，張蘭則代為解釋是P圖，並暗指女方是臭蟲，不符合她希望新媳婦是善良女人的標準，最近被問此事又再度動怒，諷刺對方是二手貨，似乎對張穎穎相當不滿。

菏澤當地媒體發文感謝張穎穎。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

對此，汪小菲則是先表示其他人的態度都不能代表她，似乎有意切割張蘭，最近汪小菲又多次被拍到和張穎穎雙雙出遊，先前被封為京城四少的他還為了護花不惜淋雨繳停車費，而張穎穎最近更新抖音，被網友酸是：「金絲雀的一周」，她則回應：「我的性格能當金絲雀？抬舉我了」。

據《搜狐娛樂》報導，張穎穎最近大方為家鄉山東捐出多樣防疫物資，引來當地媒體發文感謝說：「由衷的感謝你們的關心、支持和捐贈，祝愿全國疫情早日散去，菏澤加油！」，其他網友則回：「知道了，扶正前的洗白」、「小菲這麼努力賣酸辣粉就是為了給她掙錢啊」、「自己默默的捐唄…搞這麼大動靜」、「謝謝，菏澤疫情現在真的很嚴重」。