疫情衝擊各行各業，身心障礙團體募款更是雪上加霜，以中秋節送禮市場為例，台中市今年有13家身障機構推出秋節禮盒，至今訂購數量還不到預定目標的2成，甚至有機構預計銷售1萬盒、目前訂購數僅300多盒，為了呼籲民眾多多支持公益月餅，台中市府呼籲優先採購，盼協助弱勢團體度過景氣寒冬。

信望愛智能發展中心執行長林寶珍指出，以小額募款來說，疫情衝擊、物價上漲導致民眾荷包縮水，都影響民眾捐款意願，今年1到6月募款金額僅去年同期的3成左右，若以每年預定要募集約3000萬來說，至今還有近7成缺口。

瑪利亞社會福利基金會則指出，今年庇護工場中秋月餅的銷售真的很差，追究原因，除疫情衝擊與景氣差，年輕人較不愛吃月餅、企業送禮改送禮金或禮券等都有影響；距離中秋節還有1個月，去年此時接單已超過1000盒，但今年到現在訂單僅有3、400盒，甚至連平常烘焙商店的營業額、最差時期業績不到平常的1／3。

台中市社會局副局長陳坤皇表示，受疫情影響，身障機構與團體的收入銳減，且去年這些團體還能到企業實體銷售，今年這些活動都因疫情取消；以台中市13家公益秋節禮盒的銷售來看，目標為5萬7000多盒，到現在訂購量僅約1萬盒，還有8成要努力。

社會局指出，台中市13家身障團體推出的秋節禮盒，包括有月餅、手工餅乾及手工皂等，這些產品都是身心障礙學員用心製作，也通過嚴格品質把關，呼籲民眾優先採購，目前全市已有17家企業認購超過5萬元。