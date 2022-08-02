精心醃製「中秋火焰燒烤組」，分冷凍宅配和熟食兩種組合。（柯宗緯翻攝）

中秋節將至，但萬物齊漲，原物料價格更是連番飆升，奶油、蛋、糖漲幅皆近3成，業者莫不咬牙苦撐。台灣最大化妝品集團東方美企業旗下的「奇可餐飲」，推出「中秋明月賞」多款月餅禮盒以及「中秋火焰燒烤組」，滿足台灣民眾習慣在中秋節送禮和全家烤肉聚餐的需求。

業者指出，蛋黃酥用的鹹蛋黃更是漲勢驚人，但堅持品質不能打折，招牌蛋黃酥仍採用新鮮現敲的紅土鹹蛋黃製作，顆顆飽滿濕潤，獨特的沙質鹹香口感搭配上等綿密的烏豆沙，值得配上一壺好茶，蛋黃酥禮盒有6入、9入、12入裝，每盒500~950元。

新品「胡麻奶皇Q心酥」是千層酥皮包入黑芝麻與麻糬流沙餡，層次分明唇齒留香；「橙香鐵觀音酥」使用貓空鐵觀音茶製成的豆沙餡和酸甜蜜橙絲，茶韻綿長；另外還有長賣的芋頭酥、金沙酥、肉脯綠豆椪，組合出10款月餅禮盒，價格從520~1120元。

此外，另有沖繩黑糖鳳梨酥、四喜牛軋糖、手工餅乾禮盒可供選擇，價格420~1070元。月餅即日起至8月13日開放早鳥預購，單筆消費滿1000元可享95折，大宗訂購另有優惠，8月15日起開放提領，訂購專線： (07)2157050、(07)2157785、(07)2153088。

烤肉方面，精心醃製「中秋火焰燒烤組」，分冷凍宅配和熟食兩種組合，嚴選美式BBQ風味豬肋排、蒜蓉斑節蝦、海味中卷、美國帶骨牛小排、明太子雞肉串、季節時蔬串等10種澎湃海陸食材。

喜歡親自動手的，可選冷凍宅配組3000元（無季節時蔬串，含保冷袋和運費），在家即享烤肉樂趣；不喜動手的，可由主廚烹調現烤，約4~6人份，在餐廳內用或外帶即食2600元，7月22日起接受預訂，數量有限，售完為止。