為積極協助國內健康產業業者拓銷新加坡及印尼等新興市場，外貿協會於本周舉辦為期兩天的「台灣健康產業赴新加坡、印尼商機交流團」，以視訊方式辦理一對一洽談會，共徵集15家業者參與，包括醫療院所、智慧醫療、遠距醫療、精準健康及生技保健食品等，而國外的部分，除了新加坡及印尼業者熱情參與外，也有印度加爾各答及金邊的買主積極把握這次的洽談機會。2天共邀請到24位海外買主上線參與，安排達84場次洽談，預期商機將超過400萬美元。

除了新南向市場外，也委由外貿協會籌組9家優質醫療業者同在本周三天時間，參加「美國邁阿密醫療儀器設備暨復健保健展(FIME 2022) 」，其活動由經濟部國際貿易局主辦，台灣醫材去年出口33.7億美元，其中美國為第一大出口市場，成長15%，台美在生技醫療產業合作密切，為協助我醫材產業持續深耕美國市場，籌組業者赴美參展，展出多樣化的品項包括電子醫療內視鏡、血管內導管、核酸檢測設備、醫院病床、護理用品、防疫耗材、環境淨化等。該展為美國最大醫療設備專業展，前兩年因疫情取消，今年首度恢復實體展，備受矚目，共吸引來自全球125個國家、超過1300家參展廠商，2萬名參觀買主，商機可期。

外貿協會表示，台灣健康產業赴新加坡、印尼商機交流團，此次參團的廠商包括推廣醫院管理服務的新竹台大分院、林口長庚紀念醫院、新光吳火獅紀念醫院、台北醫學大學、漢民原醫等；智慧醫療類的群邁通訊、醫百科技、上銀科技、睿生光電及廣泰科技；遠距醫療的杏澤科技；精準健康的創源生醫；生技保健產品的逢興生物科技、大漢酵素及東昭貿易等。而新加坡為東南亞高齡化程度最高的國家，醫療照護市場具成長潛力，我智慧醫療業者可尋求策略聯盟夥伴，攜手開拓全球市場。印尼有2.6億人口，印尼政府積極提升醫療品質及相關軟硬體設備，相關產品高度仰賴進口，智慧醫療市場廣大，值得我業者前往開發。

美國邁阿密醫療儀器設備暨復健保健展，台灣館陣容也堅強，開展首日即吸引許多美國和拉丁美洲買主洽詢，亮點產品包含阿爾傑科技的台灣專利心血管導管固定器、群曜醫電的全球唯一有線磁控膠囊內視鏡、華新醫材和華新橡膠的高防護等級口罩、手套和個人防護耗材、瑞基海洋的自動化核酸分析設備、強盛興的專業醫院病床，俊勇國際開發的各式新型傷口照護、金茂的攜帶式空氣清淨器，與佑華科技的醫療資訊儲存設備。邁阿密台北經濟文化辦事處紀欽耀處長和詹蕙瑜組長、亞特蘭大辦事處經濟組陳組長新發也特別到場與廠商交流，提供第一手美國市場訊息。

美洲地區為全球最主要的醫療器材市場，其中美國約占44.5%更於當中位居第一，而拉丁美洲如阿根廷、巴西等需求強勁之國家，2018年後至今，由於疫情因素加上大陸醫療器材出口收縮等，促使美國和拉丁美洲國家積極向海外尋求合作夥伴、建立海外生產基地，而FIME為國際性與地區性兼備的展覽，除來自全球各地的參展廠商及買主外，邁阿密因地理位置毗鄰加勒比海，更吸引大量來自拉丁美洲的買主，為搶進美洲醫療市場之重要採購平台。