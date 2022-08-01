旅行社業者除了引頸期待國境旅遊「禁團令」解除，更希望疫後首張包含法定傳染病理賠的旅平險能出現形成完整配套，各家產險公司明天（2日）將在產險公會加以研議，而美商安達產險「新版」旅平險則是搶在今（1）日恢復開賣。

金管會官員透露，「現在就等產險、壽險公會儘快彙整資料提出，重新規劃旅平險相關保單送件申請，譬如說新版的附約險『海外突發疾病保障』示範條款，若提出將加速通過。」金管會官員指出。

據了解，美商安達產險率先重新開放民眾投保「旅平險」，且包括「海外突發疾病保障」，也就是說會理賠新冠肺炎等法定傳染病者，但有等待期90天，也就是投保前90天曾確診則無法理賠。

保險專家指出，安達是跨國公司，經總部審慎評估，參考國外做法，把新冠肺炎疫情等法定傳染病發生的風險係數放進去，住院、門診、急診做保額連動調整，保費也跟著調高，最高理賠額度則將過去的200萬調降為100萬元，且初步只開放個人能保，無法團體投保。

觀光局曾經去函產險公會，關心產險界何時恢復「旅平險」投保，但有了防疫險鉅額理賠經驗，各家產險公司迄今還未給予具體答覆。