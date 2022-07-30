行政院消保處昨日公告《簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項》草案，要求一日遊不得臨時安排購物行程或於車上兜售商品，違者最重可罰50萬元。但有旅遊業者批評，旅行社不太會做這種安排，會這樣推銷商品的以遊覽車非法攬客為大宗，且非法攬客的罰則更低，修法反而是在鼓勵合法業者轉向非法。

有旅行業者直言，消保處修法保障消費者是好事，但現實是一日遊並非傳統旅行社的主力商品，反而是許多遊覽車私接攬客，以每人只要299元、399元的低價，吸引到銀髮族、村里活動等族群，就算每車載了30人出遊，收入也不足以應付油錢、工錢、車資等成本，得靠車上銷售、購物店等傭金增加收入。

業者指出，該法最高可罰業者50萬元，但是對違規攬客的遊覽車業者，是依《發展觀光條例》非法經營旅行業務最高罰35萬元，合法和不合法的人做同一件事，罰金卻如此懸殊，豈不要讓合法業者乾脆走上非法攬客。

旅遊業者也質疑，有時遊覽車會到公路休息站讓民眾上廁所，而這些地方通常都有在賣伴手禮，這個算不算購物行程？主管單位怎麼認定？若碰到路上塞車或行車路線臨時有更動，又或許景點有問題必須調整遊程，中途休息時若不小心又有賣土產的，這樣會不會被檢舉？呼籲政府修法要更接地氣。

旅行業品質保障協會發言人李奇嶽也認為，比起修法，市場上有許多非法業者招攬旅行業務更值得被重視。他也呼籲旅客參加旅行團時，要參加合法業者並簽訂旅遊契約及索取代收轉付收據，有簽約有保障。

觀光局則說明，旅行業者違反《簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項》最高確實可罰到50萬元，但那是最嚴重的情形，若業者只是違反契約原則，例如突然帶人到購物店，罰則僅為1至5萬元。