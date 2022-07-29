嘉義市有火雞肉飯店家公告火雞肉短缺，只能限量供應。（廖素慧攝）

火雞肉飯便當是國民美食，嘉義人的小確幸。（廖素慧攝）

國民美食嘉義市火雞肉飯傳出火雞肉貨源短缺，因外國進口火雞蛋及幼雞不足，影響國內火雞飼養場供貨量減少，而採取「配給」制，減量供貨給火雞肉飯業者，知名店家負責人劉宗源無奈地說，近1、2周火雞肉飯的產銷量被迫減半。

嘉義市火雞肉協會連絡人、劉里長火雞肉飯負責人劉宗源指出，國內火雞肉主要從美國進口火雞蛋或幼雞，由雲林、台南、台中的飼養火雞業者孵育飼養到成雞，再供應溫體肉給賣火雞肉飯的店家使用。

劉宗源說，近來由於美國爆發禽流感，影響火雞肉幼雞及蛋源不足，而國內也有禽流感以致一般雞肉也供應不及，肉源供不應求，食材短缺，店家巧婦難為無米之炊，消費者食用火雞肉飯或雞肉飯也都因而受到影響。

嘉義市東區一家火雞肉飯業者在店口張貼公告，直言「國產火雞因美國小火雞進已經數個月無法順利進口，所以缺貨，只能限量供應火雞肉飯」，業者甚感無奈。

劉宗源說，國內養火雞業者為了讓店家都有火雞肉可用，將有限的貨量減量「配給」給店家，他經營火雞肉飯數十年，頭一次碰到這樣的情況，店家只能減量賣火雞肉飯，舉例來說，平常賣2隻火雞肉的量，現在只賣1隻的量。

市府建設處副處長羅資政表示，嘉義市現有約百餘家製銷雞肉飯及火雞肉飯的店家，業者習慣用當天現宰的溫體肉，消費者也偏愛吃溫體肉口感的雞肉飯及火雞飯，嘉義市是消費端，食材供應來源在外縣市，將向店家了解短缺的情形，必要時尋求農委會協助。