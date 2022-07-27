1名年約35歲的男子，騎著腳踏車前往宜蘭鎮羅東夜市裡的1間夾娃娃機店，趁四下無人時偷拿綁在機台上的紅綾。（吳佩蓉攝）

1名年約35歲的男子，騎著腳踏車前往宜蘭鎮羅東夜市裡的1間夾娃娃機店，趁四下無人時偷拿綁在機台上的紅綾。（吳佩蓉攝）

吳姓業者表示，根據監視器畫面顯示是6月29日發生的，直到7月初才發現，覺得好氣又好笑，於是把該偷竊影片趣味的PO上網。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

1名年約35歲的男子，騎著腳踏車前往宜蘭鎮羅東夜市裡的1間夾娃娃機店，趁四下無人時偷拿綁在機台上的紅綾；令吳姓業者哭笑不得，甚麼不偷，偷他去大甲媽祖那祈求來的聖物；對此，宜蘭縣警察局羅東分局表示，未經他人同意而擅自取走他人物品，將可能觸及刑法第320條的竊盜罪，籲民眾勿以身試法。

據了解，6月29日上午9時30分許，1名年約35歲、頂著一頭金髮的男子，騎著腳踏車前往位於羅東鎮民權路上的一間夾娃娃機店，拿著飲料、早餐邊走邊吃，直接走向第2台機台前，握桿上有綁著印有大甲媽祖字樣的紅綾。

該男子四處張望後不忘再咬一口早餐，然後解開握桿上的紅綾，繼續裝沒事的往店家裡面晃，迅速喝完手上飲料，並把空杯留在機台上，率性的離開。

吳姓業者表示，根據監視器畫面顯示是6月29日發生的，直到7月初才發現，覺得好氣又好笑，於是把該偷竊影片趣味的PO上網，「可愛小偷來偷我機台上的大甲媽祖紅綾，真的是哭笑不得！小偷先生你需要媽祖保佑，我明年再帶你去扛轎子吧！」

吳姓業者笑說，幾乎每年都會去大甲參與遶境、祈求平安，當下發現時覺得好氣好笑，怎麼會把人家私人的東西偷拿走，是欠保佑嗎？投資娃娃機2年來都有綁，因紅綾數量也不多、可遇不可求，都需要媽祖加持過，但沒想過要報警，就把媽祖保佑分散給小偷好了。

民眾張先生說，拿這個有意義嗎？等於是偷竊的動作，媽祖也不會保佑啊！希望大家不要做這種動作；附近商家皆表示該行徑很誇張，無聊到紅綾都要偷，這麼需要媽祖娘娘保佑。

開羅派出所所長陳特龍呼籲，未經他人同意而擅自取走他人物品，將有可能觸及刑法第320條的竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役，或50萬元以下罰金，請民眾謹慎，以免涉法。