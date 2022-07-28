輕艇國手賴冠傑在2022亞洲輕艇錦標賽奪得佳績，宜蘭縣長林姿妙27日在縣長會客室接見，肯定賴冠傑為國爭光，也為宜蘭爭光，盼賴冠傑能再造輝煌，在賽場上持續發光發熱。

宜蘭縣政府教育處指出，賴冠傑是台灣優異的輕艇選手，從宜蘭縣吳沙國中發跡，接受教練廖學滏啟蒙，並經教練林裕堯、游志偉指導，在國內外賽事屢獲佳績，多次當選國家代表隊的選手，替國家爭取榮耀。

林姿妙表示，賴冠傑在國際體育舞台榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單，更勉勵賴冠傑再接再厲，持續在各項賽事競技場上奪得佳績；縣府也會繼續推動各項體育發展，並提供選手優良的訓練環境，培育出一流的運動選手，提升宜蘭縣的運動競技水準。

教育處表示，自林縣長上任以來，就非常支持縣內各項體育發展，且為培育縣內優秀運動選手，投注將近上億元經費推展各項運動與興設運動場館，積極強化縣內運動設施，提供選手完善培訓環境。未來也將持續爭取相關經費，並結合各單位資源，提升軟、硬體設施，讓宜蘭的選手們都可以得到最好的照顧，展現最佳成績。