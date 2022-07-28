國立陽明交通大學附設醫院耗資1億餘元，在宜蘭縣首先創設最新一代飛龍複合手術室（ARTIS pheno）以及達文西手術系統，院方表示，將大幅提高手術精準度與加快復原速度，宜蘭縣長林姿妙盼能提供鄉親更好的醫療環境，不用到外縣市就能在宜蘭接受治療。

陽明交大醫院沁尿科醫師張譯表示，達文西機械手臂微創手術系統是目前全球最先進的微創手術系統，是外科手術的一大利器；它融合高科技AI技術與靈活的機械手臂，不但幫助外科醫師克服體力與腦力的極限，更大幅提升手術品質。

張譯解釋，它是透過四支機械手臂放進病人的腹腔裡，醫師必須透過控製台操控器械手臂來執行手術，機器手臂具仿真手腕器械，如同醫師親手進入病患體內進行手術，並透過放大10到40倍的3D立體高解析度鏡頭，精準找到病灶。

機器手臂能精確地執行醫師開刀時雙手的動作，無論活動角度、靈活度、穩定度等都較傳統手術及腹腔鏡更佳，手術掌控度更高，精準地完成手術；對病人而言手術的傷口小、出血率較低、術後併發症較少、術後疼痛減輕、術後恢復較快。

心臟血管外科醫師黃竣暘表示，這間手術室是宜蘭地區唯一一站式診療，設置最新數位心血管攝影、斷層掃描機及X光機，即時取像並重組3Ｄ影像，提供最新病灶資訊，有利臨床執刀醫師做最佳的判斷。

林姿妙透過視訊表示，感謝院方醫療團隊對防疫的付出，新的手術室與系統嘉惠宜蘭鄉親、創下新的里程碑。院方指出，一站式微創外科醫療服務，融合高科技AI技術與靈活的機械手臂，將大幅提高手術精準度與加快復原速度，同時也啟動了蘭陽地區急重難症在地診斷、治療新契機。