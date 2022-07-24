宜蘭南方澳內埤海灘，是欣賞海景的的最佳地點，24日上午曾姓居民發現，遊客竟把露營帳篷搭在堤岸步道，諷批「果然是海景第一排」。（曾姓民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭南方澳內埤海灘，是欣賞海景的的最佳地點，24日上午曾姓居民發現，遊客竟把露營帳篷搭在堤岸步道，諷批「果然是海景第一排」，該居民臉書貼文調侃，「東北角可以考慮收費，積極管理一下」；對此，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，內埤海灘禁止露營，依法可開罰3萬元至500萬元。

內埤海灘又稱情人灣，是迎曙光賞夕陽、賞海聽濤的絕佳據點；蘇澳鎮曾姓居民今（24日）上午5時許至內埤海灘散步，發現堤防人行步道上竟有3個露營帳篷，佔據了整個通道，迫使居民須繞道，行徑相當令人傻眼。

曾姓居民在臉書PO文指出，「第一次看到把整個路面擋起來搭帳露營」、「東北角可以考慮收費，積極管理一下」等調侃話語，該PO文下方網友留言直說，「乾脆畫格子開放收費露營，海景第一排」、「這樣路要怎麼走啊？宜蘭好自由」，更有網友怒批，「誇張」、「太扯」、「鄉親的日常被露營客免費包場」等忿忿不平的留言。

對此，東北角管理處表示，該區為管轄的沙灘，其沙灘及步道皆禁止露營，遊客若有妨礙他人的遊憩行為，甚至破壞觀光設施資源，可依違反發展觀光條例處理，如不聽從勸導，至少開罰3萬元以上，破壞景觀資源最高開罰500萬元，會不定時派員加強巡邏。