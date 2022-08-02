電池產業競爭激烈，2022上半年期間，在中國大陸節節進逼下，韓國業者的全世界市占率不增反減。

根據調研單位SNE Research查訪，就登記有案的電池發電量而言，韓國廠商包括LG Energy Solution(LGES)、SK On以及三星SDI，在2022年前6個月期間，共占全球市場25.8%.，較2021同期大減9.1%。

LGES市占率雖從23.8%大舉下滑至14.4%，但還是全球第2名。2021年從SK Innovation分拆出來的SK On，市占小增1.2%至6.5%，排名第5。至於三星SDI以僅4.9%的占有率，排名第6。

反觀中國大陸電池業者，寧德時代占有率又增6.2%，來到34.8%，全球龍頭寶座守得更穩。排第3的比亞迪，市占增5%達11.8%。因此，中國大陸在全球電池市占率，光是寧德時代加上比亞迪的，就逼近快一半。

SNE Research認為，中國大陸國內市場供需強勁，加上中央政府政策支持，當地電池業者才能成為全球佼佼者。同時，以寧德時代以及比亞迪馬首是瞻下，中國大陸其它前10名電池廠，也都以傲人的3位數字在成長。