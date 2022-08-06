基於社會責任、企業形象、保戶權益的維護及新安東京海上產險公司未來仍具穩健獲利的經營價值等因素的綜合考量下，裕隆集團與日本東京海上兩大股東支持新安東京海上產險公司提出的147億元增資計畫。

裕隆集團旗下裕隆(2201)、中華(2204)周五董事會通過對新安東京海上產險增資案，裕隆及中華分別對新安東京海上產險增資25.66億元及30.35億元，經過這次增資後，裕隆持股預期由17.39%增為17.46%、中華持股則預期由20.57%增為20.65%，加上其他關係企業，裕隆集團對新安東京海上產險總持股計畫由49.33%增為49.48%；日本東京海上對新安東京海上產險的持股則計畫由48.94%增為50.18%。最終股比數字尚待八月中旬新安東京海上產險臨時股東會會後確定。

裕隆集團及東京海上兩大股東認為此次防疫險是一次性損失，新安東京海上產險未來仍極具經營價值，期望藉由這次的增資，在新的股權架構下，結合日本東京海上的產險商品開發及裕隆集團的汽車價值鏈優勢，股東雙方更能發揮互補資源，在未來仍會穩定成長的台灣產險市場裡，為重新出發的新安東京海上產險創造更多的競爭優勢。

今年國內多家產險公司包括新安在內，均面臨因防疫險理賠帶來的重大財務損失，新安東京海上產險秉持保戶權益優先的原則，截至6月底已受理防疫險保單近12萬件，理賠金額約58.8億元，除已受理金額外，第二季財報也採穩健保守原則認列賠款準備，致新安東京海上產險上半年稅後淨損240億元，其中認列防疫險損失(含賠款準備提列)為290億元，在此情況下，為強化公司資本結構，新安東京海上產險規劃進行增資147億元，裕隆集團相關出資公司及日本東京海上董事會都在各自董事會中通過對新安東京海上產險的增資案。

新安東京海上產險防疫保單重大理賠損失，造成裕隆、中華上半年業外虧損，影響上半年獲利，評估此事件乃一次性影響，裕隆與中華今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。

新安東京海上產險經營體質一向穩健，是裕隆集團汽車價值鏈布局中獲利良好的策略投資，這次面對產險業史上最大風暴，裕隆集團考量所有利害關係人的最大利益及大股東的社會責任，與日本東京海上攜手共同面對此一重大事件，對新安東京海上產險進行必要的增資，同時在保戶權益的維護上，也獲得社會的最大肯定與認同，未來新安東京海上產險將努力穩定局面及回復成長步伐，為保戶、股東、員工以及社會大眾等利害關係人續創多贏共榮。