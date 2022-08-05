中華電（2412）5日董事會通過新建崙坪IDC機房大樓，預計投資金額達15.9億元。

這是中華電信繼板橋IDC中心之後，闊別多年的全新IDC機房投資興建案，機房地點位於桃園市觀音區忠富段土地約8,167.5坪，將新建地上5層、地下1層的IDC機房大樓1棟，總樓地板面積約6,277坪。

另外，中華電信5日董事會通過上半年財報，營收1,037億元，營業毛利396.9億元，營業利益236.8億元，稅前淨利241.7億元，歸屬母公司業主之淨利187.1億元，每股盈餘（EPS）2.41元。