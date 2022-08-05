「國道強棒出擊 揪您一起做公益」活動5日在泰安服務區舉行。（陳淑娥攝）

開幕式由統一7-ELEVEn獅隊Uni girls以及吉祥物萊恩精彩舞蹈揭序幕。（陳淑娥攝）

開幕式由中信兄弟PS女孩啦啦隊，以及吉祥物小翔精彩舞蹈揭序幕。（陳淑娥攝）

統一超商5日於泰安服務區舉行「國道強棒出擊 揪您一起做公益」活動，邀請中華職棒兩大球隊-統一7-ELEVEn獅隊及中信兄弟球員開心與球迷見面。現場提供100顆限量紀念球進行公益販售，且民眾只要到展區欣賞獅隊展品，統一就捐出觀展人數換算相對應金額，1人等同1元，歡迎大家做公益，幫助偏鄉國小棒球隊。

高公局委託統一超商經營的「泰安服務區」，自8 月 5 日起至10 月 31 日止舉辦「國道強棒出擊 揪您一起做公益」活動，今日開幕式邀請中華職棒最資深兩大球隊-統一 7-ELEVEn獅隊蘇智傑、唐肇廷及中信兄弟陳家駒、張志強進行見面簽名會，一早就有球迷興奮排隊。

開幕式由統一7-ELEVEn獅隊Uni girls、中信兄弟PS女孩啦啦隊，以及統一 7-ELEVEn獅隊吉祥物萊恩、中信兄弟小翔精彩舞蹈揭序幕，包括高公局主秘彭煥儒、高公局中區養護工程分局長熊德維、統一超商商場事業部長吳振榮等貴賓共襄盛舉。

現場設有獅隊展品區，並提供100顆限量紀念球進行公益販售，販售所得將連同展覽期間觀展人數換算相對應金額(1人等同1元)，全數支持台中和平區自由國小棒球隊，替喜愛棒球的孩子盡一份心力。

另外，還有推出相挺中華職棒活動，8 月 5 日起至 10 月 31 日止， 憑今年度任一場中華職棒棒球賽入場門票（實體、網路皆可），並出示泰安服務區當日不限金額消費發票，即可兌換美式咖啡1杯。