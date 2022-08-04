永續意識抬頭，統一超商投資逾新台幣千萬元，自建寶特瓶與電池的「循環經濟資源回收機」，回收塑料將透過專利技術再製，回到門市販售；全家除了續杯循環站已鋪達百店，更推出聯名循環服飾，積極布局循環經濟版圖。

近年永續環保成普世價值，零售通路循環經濟布局不停歇，統一超商今天宣布攜手統一企業集團旗下的統奕包裝，耗時一年研發，投資金額超過千萬元，自建「循環經濟資源回收機」，機台可同時回收PET寶特瓶、乾電池，透過光學辨識感應，簡易操作快速回收，還可獲得門市購物金回饋。

為落實永續循環經濟，「循環經濟資源回收機」預計年底前於雙北及離島50家門市鋪設，明年將布局超過200家門市。

統一超商表示，首台設置亞洲第1萬店「亞萬門市」，短短2週已回收超過5178個寶特瓶、2503顆電池；回收的寶特瓶塑料，後續統奕包裝將委由專業大廠製作再生材料，再製成門市制服或商品回到超商販售，達到資源回收再利用。

為響應聯合國永續發展目標，統一超商2020年即與高雄市3家指定門市進駐「第三代自助資源回收機」，平均月回收量高達2.3萬個寶特瓶，更已進一步於離島蘭嶼、澎湖當地合作於門市建置資源回收機。

此外，統一超商日前與星巴克、統奕包裝攜手合作設置「OPEN iECO循環杯還杯機」，7月11日起已於台北市7家超商門市正式開放民眾使用，更配合自帶杯現折5元優惠，響應政府政策，逐步減少一次性飲料杯用量，導入至今使用率已較啟用首週成長30%。

全家便利商店繼3月領先同業推出Let's cafe續杯循環站，今天宣布再推無限循環服飾，由自有品牌FamilyMart Collectio與永續時尚品牌「FYNE」聯名，推出6款來自再生材質且100%可回收的循環服飾。

全家說明，本次推出的FMC永續織品系列，與太陽能發電量大於本身耗電量的工廠合作，將碳排量降低趨近於零，能省下30%熱能及70%水資源，布料除使用寶特瓶紗，更有邊角布料、消費者的舊衣分解再製；未來這些衣物若需汰換，也能100%回收再製，達到無限循環。

至於Let's cafe永續杯循環站，目前已於雙北106店布建完成，預計年底前達到400店，占總店數1成，超前法規規範與零售通路。另外，8月中旬更將於金門12間店舖導入在地循環杯，是離島便利商店首見。此外，全家也與台塑生醫合作洗衣精智慧補充站，可減少塑膠容器使用，已拓展至10店。（編輯：黃國倫）1110804