在全球減塑的趨勢下，環保署攜手奉茶行動團隊，向登山民眾推廣「奉茶App」運用，鼓勵民眾透過自備環保杯在全國各奉茶站取水，減少一次性塑膠瓶使用；環保署副署長蔡鴻德表示，台灣2050淨零排放路徑，最重要的就是行為模式改變，其中「綠色旅遊」提供國人選擇更綠色的旅遊方式，自備環保杯或租借循環杯，就能透過奉茶App取水，達到源頭減塑與減碳效益。

奉茶app自2020年上線以來，已串連8300處奉茶站，累積有21萬民眾下載使用，APP程式也建置了全國飲水共享地圖，整合全台免費飲水機及供水店家資訊，以協助使用者搜尋距離最近的奉茶站，促進民眾多喝水的健康生活，及降低一次性塑膠瓶的購買次數。

蔡鴻德指出，「奉茶App」是環保署在2020年起與民間合作，在「總統盃黑客松」提案並得獎的成果，藉著建置飲水共享地圖，串連取水站資訊，提供民眾喝水環境，「能拿水喝就不用到處買水喝」以簡單的實際行為參與減塑行動。

但他也直言，然而相對於全台每年耗用了10億個瓶裝水，要做的努力還是很多，環保署在疫情趨緩後的目標是將奉茶點擴增至上萬，就像便利超商一樣普及，並結合循環杯租借機制與環保杯優惠，營造民眾開始改變行為的契機。

「淨零排放從喝水開始！」奉茶行動發起人黃暐程表示，這個計畫起於在淨灘淨山行動中親眼見到許多遭廢棄的寶特瓶，並想到民眾說雖然自備環保杯，但當無水可補充時，還是只能購買瓶裝水的困境，因此提出「喝水還是要擁有瓶子？」的挑戰，藉著科技協助，讓找水的方便找到願意提供水的人，以眾人之力一起帶來正向改變。

觀音山遊客中心及觀音山登山路徑共3處奉茶站，即列在奉茶App所串聯的8300處奉茶站之中，觀音山奉茶站之設立起源於觀音山揹水隊會長蘇進雄在16歲爬觀音山時，因獲得山友提供一杯水解渴，感念在心，為傳遞此善舉開始揹水奉茶，並於2000年時成立揹水隊，每逢假日揹水奉茶，風雨無阻，奉茶足跡遍及九五峰、七星山、土城火焰山和宜蘭抹茶山等地。

揹水隊會長蘇進雄表示，當初喝了山友給他的一杯水，讓他展開30年的奉茶行動，因為他感受到了那杯水就是愛的循環；他認為，即便多次演講倡導「無塑山林」、提醒少買瓶裝水，都不如讓人在山上最累最渴時喝到一杯水的實際感動，那時感受到的甘甜滋味，將是互相祝福與善意的種子。

新北市環保局主祕陳美玲表示，以新北市為例，目前共有293個取水點，新北市將持續呼籲更多企業加入行動，負起企業社會責任，讓企業與環境共同永續發展。