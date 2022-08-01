亞系外資針對中華電(2412)出具最新研究報告，看好其行動業務動能強勁，現階段仍處於有利競爭環境，但考量其企客業務增漲動能不若核心業務，故將中華電目標價由137元調降到134元、評等維持持有。

亞系外資表示，中華電行動業務表現強勁，第二季營收年成長達6.1%，寬頻業務則成長3.6%，主要是受惠客戶快速遷移到5G以及對頻寬的升級。中華電客戶流失率仍很低，先是競爭態勢穩定，中華電持續用穩定WiFi捆綁資費販售等輔助服務帶動用戶增長；MOD也持續受益於源源不斷的體育賽事；且受益於旅遊市場開始復甦，相關限制已經放鬆，中華電第二季漫遊收入有所回升，另外，在企業業務上，中華電持續有著強勁成長，第二季ICT同年增長32%，這在很大程度上是因為低基期效應，企業整體收入增長9.4%，反映穩健增長，以及利潤率穩定，儘管有私雲、5G網絡等新業務領域的中期需求能力有限的說法，但中華仍繼續活躍於健康和能源垂直領域。

亞系外資表示，相對於中華電2022年的財測預估，目前的競爭環境仍然令人鼓舞，因此，將中華電2022年的銷售額預期上調2.2%、EBITDA上調2.6%，然而，也略微下調了中期EBITDA利潤率展望，反映出企業解決方案的增長，相對於核心業務的利潤率較低，將其目標價由137元調降到134元、評等維持持有。