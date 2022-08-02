全家(5903)推出全台首部智慧零售電動車FamiMobi，並以致力發展綠色永續的「台南科學園區」作為首發試營運據點，全家將於四大黃金用餐時段出車營運，試營運期間車內提供近百個品項，滿足多元族群需求。

為對應消費者購物需求與環境趨勢變化，看準南科園區內逾9萬龐大勞動人口需求，全家便利商店結合科技零售與綠色運輸理念，正式推出全台首部智慧零售電動車「FamiMobi」，以致力發展綠色永續的「台南科學園區」作為首發試營運據點。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」積極運用科技對應顧客需求，先後透過科技概念店、科技簡配店展開測試，進而尋找科技零售的未來樣貌；此次「全家」智慧零售電動車FamiMobi，透過台南市政府協助，以沙盒實驗模式實踐科技零售與綠色運輸的跨界創新概念，為零售業首發的電動車商店，未來更將靈活運用大數據，透過「以車找人」的移動新零售服務，打破傳統對零售服務場域的想像。

「全家」智慧零售電動車「FamiMobi」將於8月底正式展開試營運，並因應廠區輪班制生態，於四大黃金用餐時段出車營運，試營運期間車內提供近百個品項，不僅提供Fami Hot熟食、輕食、零食、飲料等多樣選擇，更因應園區外籍勞工眾多，提供東南亞特色餐食，滿足多元族群的需求，同時，亦導入自助結帳設備、APP隨買跨店取、APP訂便當、代收繳費等服務，促廠區生活機能大為提升。未來「全家」將持續展開數位佈局，運用會員資料庫與大數據分析，精準掌握消費偏好與人流購物熱區，透過「以車找人」的未來式科技零售服務，打造新行動便利商店。

全家表示，科技零售應用與時俱進，「全家」智慧零售電動車「FamiMobi」將以三階段逐步推展新世代零售樣態，首階段將透過電動車綠能與科技零售服務結合之創新應用，讓零售服務突破地域限制，同步兼顧碳排環保趨勢議題；第二階段將延伸科技應用，自動感應消費者選購商品，並直接透過APP完成結帳扣款，實現「拿了就走」的零接觸快速消費場景；第三階段將進一步發揮「全家」數位佈局優勢，透過大數據分析，精準掌握消費者需求與各用餐時段的熱銷商品，進而機動變換販售品項，更可應用熱點定位技術追蹤消費者聚集熱區，再透由電動車體行動優勢主動出擊，將服務直接送到消費者面前，打造新行動便利商店。